Co jste říkal na to, že byl Krejčí draftován do NBA?

Určitě mě to překvapilo. Nepočítal jsem s tím, že bude draftován do NBA už v době, kdy byl zdravý. No a poté, co si přivodil zranění kolene, jsem si myslel, že už to je pasé. Musím přiznat, že mě to hodně překvapilo. Nejvíc to, že byl vybrán prakticky na začátku druhého kola.

Sledoval draft, nebo jak jste se to dozvěděl?

Ta zpráva mně ráno vyskočila na telefonu.

Zaskočil vás okamžitý trejd z Washingtonu do Oklahomy?

Když jsem zjistil, že byl každý druhý pick (výběr) vytrejdovaný, tak jsem se ničemu nedivil. Málokdo si draftovou volbu nechával. Obecně se dá říct, že na draftu je prvních pět lidí jistých, ale s těmi dalšími se čile obchoduje. Je to pro draft NBA typické. Nestalo se tak poprvé.

Je pro Krejčího Oklahoma tou správnou adresou?

Thunder vzali těch picků spoustu. Asi počítají, že budou omlazovat kádr a tvořit nový tým. Víťa šanci dostane, ale samozřejmě musí počítat s velkou konkurenci podobně starých kluků.

A není vlastně jedno, do jakého týmu je basketbalista z České republiky draftován?

Samozřejmě, že NBA je NBA. Jsou však týmy, kde je pravděpodobnost, že by dostal šanci, vyšší. Třeba v tom Washingtonu bych to tak neviděl jako v Oklahomě. Každopádně to, že se v draftu prosadil, je jeho velká výhra.

A pro český basketbal velká událost, co vy na to?

Přesně tak. Jenom to umocňuje úspěchy z poslední doby. Je dobře, že je basketbal stále na očích. I díky Víťově úspěchu se znovu dostal do hlavních zpráv médií.

Sebevědomý, ale v něčem ještě dítě…

Zdroj: Deník/ Luboš JeníčekJá, nebo ty… Už v Šanghaji se mezi nimi rozhodovalo, kdo se prodere do závěrečné nominace na MS. Mezi tucet vyvolených se dostal Tomáš Vyoral. Zatímco Vít Krejčí utopil rozhodnutí trenéra Ronena Ginzburga v slzách. Nyní je ale slavnější mladík.

„Víťovi to strašně přeji. Určitě si to zasloužil. Dal veškeré úsilí do toho, aby si splnil dětský sen. Nebude to ale mít lehké. V první řadě se musí vrátit po zranění do vrcholového basketbalu. Snad se mu nic na té noze už nestane, protože po takovém zranění bývá koleno náchylnější,“ tvrdí Tomáš Vyoral.

Jako zástupce sportu dlouhánů pochopitelně sdílí nadšení po Krejčího triumfu.

„Podobné zprávy se poslouchají hezky. Basketbal se na chvíli opět vyhřívá na českém výsluní. A také má silnější zvuk v Evropě v tom smyslu, že po Satym máme dalšího hráče v NBA. Soupeři nás budou zase brát vážněji,“ podotýká pardubický i reprezentační rozehrávač.

V národním týmu už zažil s Krejčím několik zápasů.

„Víťa je pohodář. V něčem ještě tak trochu dítě. Do basketbalu je zapálený na sto padesát procent, ale bez toho by to nešlo. Člověk musí sportu obětovat všechno a spoléhat na to, že buď se to povede, nebo ne. A Víťa už to předvádí od čtrnácti, kdy odešel do Španělska.“

Jeho kolega si podal přihlášku do NBA. Dá se říct, že na vlastní pěst…

„V jeho případě mě to ani nepřekvapilo. On je na to dostatečně sebevědomý. Navíc už má nějaké dovednosti. Musí však zapracovat na fyzické stránce. Má sice dva metry, ale váží osmdesát kilo. Takže bude muset nabrat na síle, protože v Americe je to hodně o fyzičnosti.“

Sázkové kanceláře viděly jeho šance uspět v draftu přesně padesát na padesát.

„Drafty moc nevnímám. Letos jenom kvůli Víťovi. Kdyby tam nefigurovalo jméno z České republiky, tak pomalu nevím, kdo byl první draftovaný. Neříkám, že NBA jde kolem mě, ale více sleduji evropský basketbal,“ vysvětluje opěrný sloup Beksy.

Organizace, která spoléhá na hotové hráče, a organizace, která má dlouhodobější strategii. To je případ Washingtonu a Oklahomy. Naštěstí pro něho Krejčí skončil v perspektivnějším klubu…

„Oklahoma získala asi na osm let možnost volby mezi prvními picky. Může si vybírat, koho chce, z tohoto hlediska to bude mít Víťa hodně těžké,“ poukazuje Tomáš Vyoral, který dodává: „Zase je ale vize, že budou tvořit nový tým. Když se mu bude dařit, tak má šanci tam proklouznout. Jsou nějaké kluby, které dávají přednost klukům z Evropy. Nicméně není to zadarmo a většinou si musejí své pozice tvrdě vydobýt. Což je také případ Satyho.“