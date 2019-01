Orlickoústecko - V České Třebové litují nepovedeného vstupu do soutěže na domácí palubovce.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Kůs

Basketbalisté Třebové přezimují ve Východočeské lize na šestém místě se ztrátou tří bodů Chrudim.





Jan Kovář, jednatel oddílu Česká Třebová: „Z patnácti zápasů máme devět vítězství. To pro nás není nijak skvělý úspěch, ale na druhou stranu se nejedná ani o žádný propadák. Je to takový průměr. Jediné, co nás mrzí, jsou dva prohrané zápasy z úvodu sezony. Prohráli jsme rozdílem jenom několika bodů a je to pochopitelně i jeden z důvodů, proč nejsme v přímém kontaktu s lídrem Východočeské ligy.

Sezona se vyvíjí vcelku podle našich představ. Chleba se bude lámat až v jarní části, kdy se bude rozhodovat, zda postoupíme mezi finálovou čtyřku, či ne. Co se týče kádru, tak hrajeme ve stejném složení už druhý rok po sobě. V družstvu je dvanáct vyrovnaných hráčů. Jediné, co nás trápí, je zranění našeho podkošového hráče Svobody, který má problémy kotníkem a vypadá to, že bude moci nastoupit až v únoru.

Hráči se budou nyní věnovat vánočním svátkům. Plánujeme pouze jeden přátelský zápas s Ústím nad Orlicí. Do jarní části bychom určitě chtěli vylepšit přechod do rychlého protiútoku a eliminovat věci, které nám příliš nevycházely, to znamená koncovky domácích zápasů. Ty už nesmíme ztrácet.“