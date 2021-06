Zkrácená hokejbalová sezona zdárně dokráčela ke konci základní části. V obou nejvyšších soutěžích je definitivně známo složení čtvrtfinálových dvojic.

Prvoligovou základní část uzavřela rezerva pardubických Autosklářů (v bílém) domácí porážkou od Suchdola na Lužnicí. | Foto: Jana Nekolová

Pardubičtí Autoskláři potvrdili čtvrté místo dvoubodovou výhrou ve východočeském derby v Hradci Králové. Ani domácí ovšem nesmutnili, do play off „o fous“ proklouzli rovněž. „Na Hradec jsme se připravovali celý týden a brali to jako přípravu na play off, vzhledem k soupeřům, kteří pro nás připadali v úvahu. Myslím, že první dvě třetiny jsme odehráli velmi dobře a byli lepším týmem, kluci dodržovali taktické pokyny a díky týmovému výkonu jsme vedli 3:0. Bohužel jsme těsně před druhou přestávkou udělali zbytečnou chybu a dostali Hradec do sedla. Ten se ve třetí části opět po našich chybách dostal k vyrovnání. Nicméně i vítězství za dva body je pozitivní,“ uvedl trenér Autosklářů Jiří Mašík, jenž nyní chystá svoje svěřence na Karvinou.