Dvakrát v jeho průběhu dotáhli jednogólové manko, když inkasovali dokonce při své početní výhodě, ovšem na třetí karvinský zásah reakci přes veškeré úsilí nenašli.

„Byl to první zápas nové sezony, ve kterém bylo z naší strany k vidění mnoho nepřesností. Zbytečně jsme kazili jednoduché nahrávky, k nějakým šancím jsme se sice dostávali, jenže chyběl nám důraz v zakončení,“ ohlíží se za utkáním kouč Tomáš Friml.

„Bohužel jsme dostali gól ve vlastní přesilovce, to by se nemělo stávat, přece jenom tohle jsou rozhodující momenty utkání. Ve třetí třetině to z naší strany nebyl příliš dobrý výkon, především po gólu na 3:2 byl trochu křečovitý,“ byl si vědom letohradský kormidelník. V dalším kole Jeleni přivítají Kladno, které v prvním kole nadělilo Sudoměřicím šestibrankový příděl. Tomáš Friml má jasno – je potřeba zvýšit důraz a tým musí být více hladový po gólech. „Musíme řešit situace daleko jednodušeji, zbytečně jsme chodili do tří hráčů a tím si komplikovali celou hru.“

V Pardubicích nebylo o výsledku žádných pochyb, jelikož pražské Kovo nekladlo Autosklářům výraznější odpor, sedm nastřílených branek vypovídá asi nejlépe o domácí herní převaze, která byla patrná zejména ve druhé a třetí patnáctiminutovce.

„Oproti minulé sezoně jsme trošku obměnili kádr i sestavu. Na turnaji ani v přípravě jsme nebyli kompletní, tak panovalo očekávání, jak si to sedne. Ale kluci měli chuť, od začátku jsme diktovali tempo hry a bylo jenom otázkou času, kdy dáme góly. Jsme rádi, že jich nakonec bylo sedm. Mrzí nás obdržená zbytečná branka, také se nám nedařily přesilovky, na kterých musíme zapracovat,“ vyjádřil se k úspěšnému startu do soutěže pardubický trenér Jiří Mašík.

„Tři body nás těší a teď se připravujeme na těžké utkání na Kertu,“ vyhlíží následující kolo a měření si s obhájcem mistrovského titulu.

CROSSDOCK EXTRALIGA:

HbK Karviná – SK Hokejbal Letohrad 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Branky: 2. Pořízek (Rosůlek, Hruboš), 13. Pacas (Vašek, Pala), 37. Rosůlek (Skyba, Pořízek) – 6. Cvejn (D. Hejtmánek, Věchet), 13. Holuša (Zavřel, Palcer). Rozhodčí: Černý – Olesz. Vyloučení: 7:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 199.



Letohrad: Šimara – Vychytil, Krejsa, J. Hejtmánek, Adamec, Anýž, Lajčiak, F. Lux – Macháček, Halbrštát, Faltus, Věchet, Cvejn, D. Hejtmánek, Holuša, Zavřel, Palcer, Bogdány.

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – TJ KOVO Praha 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Branky: 5. Král (L. Moravec, Kubeš), 25. Filip (Král), 27. Filip (L. Moravec, Král), 34. Förstl (Kohoutek, Mokříž), 34. Česák (Zajíček), 36. Turyna, 40. Vlasák (Förstl) – 38. Wurdák (Zahálka). Rozhodčí: Prudík – Vrba. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 150.



Pardubice: Foršt – Novotný, Kvapil, Filip, Krejčí, Mokříž, Turyna, Bucek – Školoudík, Š. Moravec, Zajíček, Česák, L. Moravec, Kubeš, Král, Vlasák, Förstl, Strouhal, Kohoutek, Blažek.

1. LIGA:

HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice – HBC Rakovník 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Branky: Faltus 3 – Tvarůžek. SK Jihlava – HC Jestřábi Přelouč 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Branky: Zbořil, Střecha, Pešout – Kopřiva. (rh, jan)