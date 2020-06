Pro nejlepší české juniorské celky je náhradou za nedohranou sezonu nejvyšší soutěže Beko Pohár juniorů. Ten byl rozehrán úvodním kolem, které kromě jiného nabídlo také regionální derby.

S velkou chutí se hokejbalisté Pardubic (v bílém) a Letohradu pustili do juniorského poháru. | Foto: Jana Nekolová

To se stalo kořistí pardubických mladíků, kteří sice do vždy prestižního zápolení proti letohradským Jelenům nevstoupili ideálně, ale ve druhé a třetí periodě vývoj rázně otočili ve svůj prospěch. Připsali si tak první vítězství v nové soutěži a udělali důležitý krok na cestě za postupem na finálový turnaj do Světlé nad Sázavou.