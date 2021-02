Vysoké ambice má Jiří Vondráček, který se představí jak ve své hlavní disciplíně trojskoku, tak i ve skoku dalekém. V trojskoku by jistě rád obhájil své prvenství z loňského roku a jistě bude usilovat i o splnění limitu pro mistrovství Evropy, které proběhne začátkem března v polské Toruni. Hodnota limitu je 16,51 m, což je určitě v jeho silách. Největším konkurentem mu bude závodník z Univerzity Brno, Ondřej Vodák, který letos již také překonal 16metrovou hranici. Také ve skoku dalekém může Vondráček pomýšlet na medailové pozice.

V Ostravě se představí ještě tyčkařka Eliška Hezká, která by se velmi ráda prosadila do finálové osmičky a do vítkovické haly jede především sbírat cenné zkušenosti.

Běžci, kteří se MČR také nominovali, Matěj Šťovíček a Barbora Zoubková museli bohužel svoji účast na českém šampionátu zrušit.

Výsledky můžete sledovat na webu www.atletika.cz.

Šampionát můžete sledovat prostřednictvím streamu na facebookovém profilu Česká atletika. (yak)