Vít Müller závod dobře rozběhl a předával druhý.

„Po čtvrtkách jsme si dali reparát. Nezbývalo nic jiného, než běžet naplno a věřit, že to nějak dopadne. A dopadlo to skvěle,“ smál se Müller, jenž dříve závodil za Sokol Hradec Králové. „Jsem rád, že se mi povedl seběh, zařadil jsem se na druhé místo a doufal, že mě nikdo neohrozí.“

Maslák si v neděli spravil chuť

Na druhém úseku běžel trochu netradičně Pavel Maslák, který většinou jako nejrychlejší z kvarteta vybíhá až jako poslední. „Bylo to pro mě něco nového,“ zmínil taktické složení sestavy. Tentokrát bojoval tvrdě loket na loket.

I když je halová atletika kontaktní sport, sváděla česká jednička nelítostný boj s italským sokem. „Bylo to dost nepříjemný. Naštěstí jsem měl dost sil a pozici ubránil. Navíc jsem se ještě vyvezl dopředu a díky tomu máme stříbro,“ vykládal Maslák, který překvapivě nepostoupil do finále.

„Zlepšilo mi to náladu, ale v medaili jsem po vyřazení v semifinále věřil. Potvrdilo se to, co jsem předpokládal,“ poznamenal trojnásobný evropský mistr v hale.

Zpět ke štafetě - stříbrnou pozici za Nizozemskem pak udržel třetí štafetman Michal Desenský, další Hradečák, člen Sokola. „Nebylo to zase tak těžký, protože na dráze bylo už dost místa a nebyl prostor na žádné strkanice. Tempo jsem nechtěl přepálit a pak jsem se snažil dostat dopředu, ale Nizozemec byl rychlý,“ líčil své postřehy Desenský, který nastoupil po zranění.

Finišman udržel chladnou hlavu

Český finišman Patrik Šorm hájil asi dvoumetrový náskok. „Trochu jsem se obával náporu Brita, ale kluci to rozběhli perfektně, takže jsem už neměl zase tolik práce,“ usmíval se.

„Bylo potřeba udržet chladnou hlavu a běžet, co to dá. Věděl jsem, že Holanďan má za sebou tři běhy, že by byla šance na něj zaútočit, ale asi našel nějaký zbytek sil. Druhé místo je ale super.“

ATLETIKA VE VÝSLEDCÍCH



Halové mistrovství Evropy v Toruni (Pol.) – muži, koule: 1. Staněk (ČR) 21,62, 2. Haratyk (Pol.) 21,47, 3. Mihaljevič (Chorv.) 21,31, 60 m: 1. Jacobs (It.) 6,47, 2. Kranz (Něm.) 6,60, 3. Volko (SR) 6,61. 400 m: 1. Hussilos (Šp.) 46,22, 2. Van Diepen (Niz.) 46,25, 3. Bonevacia (oba Niz.) 46,30. Výška: 1. Nědosekov (Běl.) 237, 2. Tamberi (It.) 235, 3. Carmoy (Belg.) 226. Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,30, 2. Copello (Ázerb.) 17,04, 3. Hess (Něm.) 17,01. 800 m: 1. Dobek 1:46,81, 2. Borkowski (oba Pol.) 1:46,90, 3. Webb (Brit.) 1:46,95. 3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:48,20, 2. Kimeli (Belg.) 7:49,41, 3. Mechaal (Šp.) 7:49,47. 60 m př.: 1. Belocian (Fr.) 7,42, 2. Pozzi (Brit.) 7,43, 3. Dal Molin (It.) 7,56. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 605, 2. V. Lavillenie (Fr.), 3. Lisek (Pol.) oba 580.

Sedmiboj: 1. Mayer (Fr.) 6392 bodů (60 m: 6,86 – dálka: 747 – koule: 16,32 – výška: 204 – 60 m př.: 7,78 – tyč: 520 – 1000 m: 2:45,72), 2. Ureňa (Šp.) 6158, 3. Wiesiolek 6133. 4x400 m: 1. Nizozemsko (Dobber, Bonevacia, Angela, Van Diepen) 3:06,06, 2. Česko (Müller, Maslák, Desenský, Šorm) 3:06,54, 3. Británie 3:06,70.



Ženy – 400 m: 1. Bolová (Niz.) 50,63, 2. Šwietá-Erseticová (Pol.) 51,41, 3. Williamsová (Brit.) 51,73. 1500 m: 1. Vanderelstová (Belg.) 4:18,44, 2. Archerová (Brit.) 4:19,91, 3. Kleinová (Něm.) 4:20,07. Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 475, 2. Šutejová (Slovin.) 470, 3. Brashawová (Brit.) a Žuková (Běl.) obě 465. Dálka: 1. Bechová-Romančuková (Ukr.) 692, 2. Mihambová (Něm.) 688, 3. Sagnová (Švéd.) 675. 60 m: 1. Del Ponteová (Švýc.) 7,03, 2. Kemppinenová (Fin.), 3. Samuelová (Niz.) obě 7,22. 800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 2:03,88, 2. Jožwiková 2:04,00, 3. Cichocká (obě Pol.) 2:04,15. 60 m př.: 1. Visserová (Niz.) 7,77, 2. Semberová 7,89, 3. Porterová (obě Brit.) 7,92. Výška: 1. Mahučichová 200, 2. Geraščenková (obě Ukr.) 198, 3. Junnilaová (Fin.) 196. Trojskok: 1. Mamonaová (Portug.) 14,53, 2. Peleteirová (Šp.), 3. Eckhardtová (Něm.) obě 14,52. 4x400 m: 1. Nizozemsko (Klaverová, Dopheideová, De Witteová, Bolová) 3:27,15, 2. Británie 3:28,20, 3. Polsko 3:29,94.