Závod provázela vzhledem ke koronavirové situaci ve světě masivní bezpečnostní opatření.

Omezení a povinnosti

Michal Enge se svěřil, co museli atleti před každým vstupem na stadion absolvovat. „Je to pod velkou kontrolou. Při vstupu na stadion nám měří teplotu, musíme projít dezinfekční branou a dodržovat rozestupy. Když se chvíli shlukujeme na jednom místě, už nás rozhánějí. Nesmíme se na stadionu zdržovat déle, než je nutné, poté hned odjet. Závody jsou bez diváků, pokud v daný den nemáme závod, neměli bychom na stadionu vůbec být, takže si nemůžeme ani vzájemně fandit. Medailový ceremoniál je zrušen, výsledky se dozvíme on-line, medaile jsou k vyzvednutí na hotelu. Každý závod, který má více než dvanáct účastníků, je rozdělen na dvě skupiny,“ vysvětlil Michal Enge.

Hned po příletu do Dubaje se atleti podrobili PCR testům, další následují po pěti dnech pobytu a před odletem. „Na stadionu se musíme prokázat negativním testem. Na sportovišti je všude povinná rouška, jen v sektoru ji nemá ten, kdo zrovna hází. Rozestupy musí být i mezi závodníkem a asistentem, nesmíme spolu mluvit ani nikam chodit. Kdo má teplotu 37,5 stupně, není vpuštěn do závodu, kdo má rýmu nebo se zdravotně necítí, měl by zvážit start. Na hotelu před vstupem do jídelny nám také měří teplotu. Ti, co bydlí v oficiálních hotelech nabízených od pořadatelů, nikam nesmějí. Na tréninkový stadion je přesný rozpis a omezený čas. Šance na pořádný trénink moc není. My bydlíme v Sharjahu a je nám dovoleno trénovat na místním stadionu, který je v současné době prázdný. Všechny sportovní akce v Sharjahu jsou zrušené,“ popisuje pardubický kuželkář, co všechno musí udělat, když si chce zazávodit.

O pověstný vlásek

Velká očekávání směřovala k diskaři Jaroslavu Petroušovi, který se předem netajil tím, že si jede do Dubaje pro nový český rekord a že by rád ohrozil i ten světový. Tvrdý trénink před odletem si ale vybral svou daň a při změně klimatu bojoval s otoky končetin. To se podepsalo na výsledku soutěže ve vrhu koulí, kde výkonem 9,99 skončil devátý. Obdivuhodné ale bylo už to, že do závodu nastoupil.

To nejdůležitější z jeho pohledu však přišlo v diskařském sektoru. Devět nejlepších světových diskařů včetně slavné legendy Alexeje Ašapatova z Ruska, to byla pro pardubického zástupce ohromná výzva. Výzva, kterou přijal, předvedl skvělý výkon 44,11 a skončil druhý. „Po závodu jsem toho měl plné kecky, ale adrenalin to byl do samého závěru. Přes 40 metrů se nakonec dostali čtyři diskaři, takže závod to byl opravdu slušně obsazený. Já měl jít do akce jako druhý, jelikož však uzbecký diskař nenastoupil, musel jsem začít. Nestihl jsem celou atletickou rozcvičku, ale cítil nabuzení. I přes zdravotní trable, které jsem od příletu měl, jsem si pořád v hlavě opakoval: Tohle je tvůj den, proto jsi tady,“ uvedl Petrouš.

Zmíněných 44,11 zaznamenal hned úvodním pokusem a po celou soutěž vedl. „Jako poslední házel Ašapatov, můj soupeř a kamarád už čtrnáct sezon. Do jeho předposledního pokusu byla naděje, že ho konečně porazím. Jenže závod končí až tím závěrečným hodem, v něm Saša dal 44,18 a porazil mě o sedm centimetrů. Byl to překrásný závod, hrozně jsem si ho užil a vůbec nevadí, že byl nakonec stříbrný. Snad budu mít příležitost mu to v březnu na Grand Prix Tunis oplatit,“ hodnotil Jaroslav Petrouš.

Dvakrát do pětky

Michal Enge nastoupil po dvou dnech aklimatizace do diskařské soutěže. Jeho kategorie byla sloučená pro atlety ze dvou skupin postižení a závod se hodnotil na přepočet výsledků podle předem daných koeficientů. Pardubický vrhač obsadil čtvrtou pozici pěkným výkonem 9,04.

O dva dny později ho čekala jeho silná disciplína – hod kuželkou. Michal předvedl výkon 26,43 m a v konkurenci patnácti závodníků si připsal páté místo. Na přepočet měl stejný výkon jako čtvrtý muž v pořadí, jeho český reprezentační kolega František Serbus, o jejich konečném pořadí tak rozhodoval druhý nejdelší pokus.

Všichni atleti zasluhují blahopřání. Většina české výpravy v Dubaji zůstává ještě týden a využije pěkného teplého počasí k přípravě na další mezinárodní akce. Původně měl být tento čas vyplněn tradičním otevřeným mistrovstvím SAE v atletice handicapovaných, bohužel z důvodu špatného vývoje epidemické situace vedení emirátu Sharjah soutěž na poslední chvíli zrušilo stejně jako všechny mezinárodní akce do konce března. (eh, rh)