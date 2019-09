V závěru prázdnin vrcholila dlouhodobá část atletických soutěží družstev, v nichž má Pardubicko početné zastoupení. Ne všem týmům však sezona skončila, na některé z nich čekají ještě barážová zápolení o postup nebo o udržení.

POSUN SE NEKONAL

Druhé extraligové kolo se konalo na pražské Julisce a atleti Hvězdy tam obsadili sedmé místo. Sice se dostali přes hranici sta bodů (101), ale vzhledem k vysoké kvalitě soutěží plných reprezentantů jim to na lepší umístění nestačilo, ačkoli na šesté Kladno a pátou Slavii Praha nabrali jen minimální ztrátu.



Nejúspěšnějším zástupcem pardubických barev byl Jiří Vondráček, který přispěl na týmové konto sedmnácti body za druhé místo v trojskoku (16,28) a třetí v dálce (759). Svoje disciplíny vyhráli koulař Roman Kokoshko (19,28) a Lukáš Gdula, jenž neměl přemožitele v chodeckém zápolení na pět kilometrů (21:18,13).



Zatímco prvních šest družstev extraligového pořadí si zajistilo účast na mistrovství České republiky, tak pardubičtí atleti společně s osmou Olomoucí budou bojovat v baráži s nejlepšími celky z první ligy o účast v příštím extraligovém ročníku. Prolínací soutěž se uskuteční 8. září na stadionu Slavie Praha.

NEBÁLY SE FAVORITEK

Na prvoligové úrovni měl Pardubický kraj zastoupení pouze díky atletkám AC Vysoké Mýto. Ty bojovaly sedmým rokem v silné konkurenci nepoměrně větších klubů typu USK Praha, Jablonce, Hradce Králové a dalších a bojovaly srdnatě. Po čtvrtých místech v úvodních dvou kolech je trápila značná marodka, ale v závěrečném kole v Mladé Boleslavi vydřely šestou pozici, když se vytáhla hlavně Tereza Korhoňová ziskem dvaceti bodů. Na stejné příčce skončily také celkově a bez větších potíží se tím v první lize zachránily.

MUŽI O POSTUP LETOS NE

Ve druhé lize mužů na tom byly z kraje nejlépe týmy AC Pardubice a litomyšlské Jiskry. Ta asi pomýšlela i výše než na čtvrtý flek, však také byla na závěr v Čáslavi těsně druhá za domácími atlety. V předešlých kolech ji ovšem trápily časté výpadky v sestavě, jak moc jí třeba chyběl zraněný Pavel Baar, to se ukázalo právě na čáslavském stadionu, kde zapsal parádních třicet bodů. Do baráže o první ligu se však ani jeden z těchto celků nekvalifikoval.



Mezi béčkem pardubické Hvězdy a Moravskou Třebovou se rozhodovalo o tom, který tým propadne do baráže o druhou ligu (29. září v Děčíně) a jelikož moravskotřebovský finiš přišel pozdě, jsou to právě atleti Slovanu, kdo vinou nižšího zisku pomocných bodů budou o setrvání na ligové úrovni bojovat.



Jiné starosti mají atletky AC Pardubice, jimž druholigová sezona vyšla nadmíru. V Čáslavi daly razítko na druhé místo, což pro ně znamená účast v prolínačce o první ligu (7. září v Jablonci nad Nisou).

Atletické soutěže 2019:

EXTRALIGA MUŽI: 1. Dukla Praha (15), 2. VSK Univerzita Brno (14), 3. PSK Olymp Praha (13), 4. ASK Slavia Praha (8), 5. A.C. TEPO Kladno (8), 6. AK Škoda Plzeň (7), 7. Hvězda Pardubice (5), 8. AK Olomouc (2).



1. LIGA ŽENY – skupina B: 1. USK Praha B (33), 2. TJ Sokol Kolín (32), 3.TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (30), 4. TJ Sokol Hradec Králové (21), 5. AC Mladá Boleslav (18), 6. AC Vysoké Mýto (17), 7. SK Nové Město nad Metují (10), 8. AC Slovan Liberec (9), 9. AC TJ Jičín (6).



2. LIGA MUŽI – skupina C: 1. AC Čáslav (28), 2. SK Aktis Praha (27), 3. AC Pardubice (24), 4. TJ Jiskra Litomyšl (23), 5. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (12), 6. AC TJ Jičín (10), 7. Hvězda Pardubice B (9), 8. AK Slovan Moravská Třebová (9).



2. LIGA ŽENY – skupina C: 1. AC Čáslav (32), 2. AC Pardubice (27), 3. SK Aktis Praha (20), 4. TJ Nové Město na Moravě (18), 5. SK Kotlářka Praha (15), 6. Atletika Chrudim (14), 7. Hvězda Pardubice (14), 8. TJ Lokomotiva Trutnov (4).