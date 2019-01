Pardubice /ROZHOVOR/ - Při srpnovém mítinku se v Pardubicích představil irský žokej Leighton Aspell. Do domova Velké pardubické se vrátil po dvanácti letech. Přivedl jej vítěz Velké pardubické z roku 1992 a slovenský trenér Jaroslav „Čiko“ Brečka, který je angažoval hned do čtyř dostihů.

Leighton Aspell a kůň Many Clouds na snímku z vítězného dostihu v roce 2015 | Foto: ČTK/PA

Aspell na britských ostrovech zvítězil ve více než 800 dostizích, v Pardubicích mu ale vítězství zatím schází.

Náš rozhovor vznikal po druhém dostihu srpnového mítinku, ve kterém přivedl do cíle na třetí pozici klisnu Meny Bay. V dalších dostizích získal ještě jedno třetí místo s Kaiserwalzerem, jednou byl druhý s Vernois v Ceně Peruána a dostih pro klisny Cenu Registanu s Charmene bohužel nedokončil.

Proč jste se rozhodl vrátit do České republiky a jet dostihy u nás?

Minulý rok jsem s Meny Bay vyhrál v Meranu. Mnohokrát mě už žádali, abych tu jezdil, ale vždycky jsem byl zaměstnaný ve Velké Británii. Znovu mi zavolali před pár týdny, jestli nechci přijet do Pardubic. Tentokrát jsem ve Velké Británii žádné dostihy neměl a tak jsem rád přijel.

Jak jste prozatím spokojen?

Dneska Meny Bay nese 75 kilo, v Meranu nesla 66 kilo. Byla to pro ni dost změna. Ale zvládla to. Všichni jsme velmi šťastni. Doufáme, že dnešní dostih byl dobrou přípravou na Merano.

Jaké jsou vaše plány dál? Přijedete na Velkou pardubickou?

Doufám. Když mi to někdo nabídne, rád přijedu. Čiko si myslí, že koně do Velké má, ale ten je teprve pětiletý a Čiko chce, aby ještě sbíral zkušenosti. Jednou na to bude mít, má to ve své budoucnosti.