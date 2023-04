/FOTOGALERIE/ Letohradští extraligoví hokejbalisté odehráli na Apríla předposlední domácí zápas základní části letošního ročníku nejvyšší soutěže. Hostili Dobřany a zápas to byl skutečně hodný svého data – hrálo se nahoru dolů, padlo třináct branek, z toho šest v přesilovkách, a vítězná trefa v prodloužení.

SK Hokejbal Letohrad vs. TJ Snack Dobřany. | Foto: Iva Janoušková

Den otevřených dveří, lépe řečeno den otevřených obran se pořádal v letohradském hokejbalovém svatostánku. Domácí sice po většinu času vedli, ale ani zvýšení skóre na 5:3 neznamenalo, že by se soupeři definitivně utrhli. Západočeši dokázali srovnat na 5:5, potom Macháček naposledy v utkání přiblížil Letohrad k tříbodovému vítězství v zápase, což ovšem odmítl hostující Kovářík a v přesilovce si vyrovnáním na 6:6 vynutil prodloužení. To se hrálo dvě a půl minuty a těsně před sirénou oznamující změnu stran vstřelil vítězný gól Jelenů po souhře s Bogdánym a Macháčkem Filip Lux. Letohradští tak na své konto berou dva body, celkem jich mají 44 a v tabulce jsou dvě kola před koncem základní části třetí. Další zápas na ně čeká na Velký pátek 7. dubna, a to od 13 hodin na horké půdě Stars s pardubickém Svítkově.

SK Hokejbal Letohrad – TJ Snack Dobřany 7:6 pp (2:1, 2:2, 2:3 – 1:0). Branky: 1. Halbrštát (Doskočil, Bogdány), 6. Lajčiak (Rozlílek, Fořt), 24. Macháček (Lux, Bogdány), 27. Bogdány (Rozlílek), 32. Hubálek (Fořt), 41. Macháček (Bogdány, Halbrštát), 48. Lux (Macháček, Bogdány) – 12. Michel (Šlehofer, Košňar), 17. Ruda (Krch, Rubner), 19. Kovářík (Sloup, Michálek), 35. Rubner (Šlehofer), 39. Krch (Šlehofer), 42. Kovářík.

Letphrad: Sterenčák (39. Novák) – Adamec, Anýž, Doskočil, Dostál, Krejsa, Lux – Bogdány, Chovanec, Cvejn, Fořt, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Lajčiak, Levý, Macenauer, Macháček, Rozlílek.

Pořadí extraligy:

1. HC Kert Park Praha (53), 2. HBC Pardubice (46), 3. SK Hokejbal Letohrad (44), 4. HbK Karviná (35), 5. HBC Svítkov Stars Pardubice (34), 6. HBC Hostivař (28), 7. Elba DDM Ústí nad Labem (28), 8. HBC Kladno (26), 9. TJ Snack Dobřany (22), 10. HBC Plzeň (19), 11. HBC Prachatice (17), 12. HBC Hradec Králové 1988 (11).

(jan)