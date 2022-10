Tenis v Červeném Kostelci si nyní na nedostatek dětí stěžovat nemůže. Investice města, které v minulých letech pomohly modernizovat náš areál a umožnily i pravidelné zimní tréninky v nové přetlakové hale, zajistily ideální tenisové prostředí, takže počet dětí se každým rokem zvyšuje zhruba o deset. V současnosti nám chybí už jen čtyři děti do rovné stovky, z čehož máme ohromnou radost – přeci jenom jsme malé město s osmi a půl tisíci obyvateli. Ale kde je vůle, tam je také cesta, a tak se ve spolupráci s městským vedením snažíme a snažit se budeme dál.

1. HK Dvůr Králové nad Labem (házená) – Eva Kilevníková

Poslední dva roky dětí v nejmladších kategoriích přibývá, jedná se o kategorie přípravek a minižáků. Řekla bych, že po covidové pandemii si rodiče uvědomili, jak je důležité, aby se děti věnovaly nějaké pravidelné sportovní činnosti. Zároveň nám však covid ztížil situaci v kategorii mladšího žactva (ročníky 2010-2011), v té době neprobíhaly žádné nábory, školní kroužky a my dnes máme problém postavit tým na turnaj! Po covidu jsme si řekli, že je potřeba věnovat dětem dost času, pustili jsme se do dětských dnů, nabízíme školám ukázky házené v rámci tělesné výchovy, konečně se rozjede školní liga házené a to vše nám láká nové talenty. Snažíme se dětem ukázat, že sport je zábava a zároveň je naučit odpovědnosti a disciplíně. Všestranný rozvoj je důležitý pro každého, takže si kolikrát víc hrajeme a zároveň se nenásilně věnujeme správnému vývoji dítěte. Nemyslím si, že u “covidových” dětí jsou velké propady a nedostatky v pohybu, mnoho rodičů opravdu pochopilo, že je potřeba pohybovému rozvoji svých dětí věnovat se i doma, obyčejnými aktivitami jako je turistika, kolo, volný pohyb v přírodě apod.

Pasos Pardubice (softbal) – Libor Matějka:

Máme naplněné všechny kapacity. Aktuálně máme opačný problém, že jsme se s některými dětmi museli i rozloučit. Každoročně jsme schopni přijmout minimum dětí vyjma školiček a těch nejmladších, kde částečně nabíráme. Jsme za to samozřejmě rádi a těší nás, že o náš sport je zájem. Děti přijímáme od věku pěti či sedmi let a od tohoto věku zhruba do deseti let máme zhruba čtyřicet dětí.

Český veslařský klub Pardubice – Karel Kroulík:

Ten zájem není tak velký, jak bychom si nejlépe představovali. Každý rok seženeme zhruba pět nových dětí do našeho klubu. Bereme nové veslaře od deseti let a zhruba v kategorii od deseti do patnácti máme čtyřicet dětí.

TJ Jiskra Litomyšl (atletika) – Jan Kubíček:

Dá se říci, že co se týče počtu registrovaných atletů, tak početnější členstvo jsme nikdy v historii neměli. My to bereme hlavně jako službu dětem, snažíme se jim dát co nejlepší pohybovou přípravu a věříme, že z některých z nich vychováme jednotlivce, kteří to někam dotáhnou. I to se nám v poslední době daří, což letos dokázal například talentovaný vrhač Vilém Voříšek, který v barvách našeho klubu vybojoval titul mistra České republiky žáků v kouli, stříbrnou medaili přidal navíc v disku a dařilo se mu rovněž na prestižním mezistátním utkání této věkové kategorie. Máme tedy z naší práce dobrý pocit.

Sokol Hradec Králové (basketbal) – Miroslav Volejník:

Přípravky máme a děláme samozřejmě pravidelně nábory. Letos nějaké děti přišly a ne snad, že bychom byli nespokojeni, ale byly roky, kdy holek přišlo o hodně více. Moc slavné to tedy není, ale zaplať Pánbůh za to. Nevýhoda basketu je taková, že v tělocvičnách jsou koše moc vysoko a nejmenší děti na ně nedohodí, takže v tomto směru to máme oproti jiným sportům těžší. Ale že bychom se o budoucnost báli, to snad ne. Jen se teď poměrně rozmáhá taneční a mažoretkový sport, kdy holčičky chtějí být třeba v šatičkách, nicméně neřekl bych, že jde tady v Hradci Králové o nějakou velkou konkurenci. Druhou věcí je fakt, že děti jsou poslední dobou trošičku línější.

FK Chrudim (futsal) – František Tichý:

Bohužel zájem je větší, než jsme schopni zajistit s přihlédnutím na volné kapacity ve sportovní hale města Chrudim a značnému poklesu dotačních peněz nekorespondujících s navýšením ceny za pronájem sportovních zařízení. Takže využíváme co nejlevnější sportovní zařízení, nyní rozhoduje cena, ne kvalita). Z cenových důvodů a také kvůli vysoké obsazenosti jsme museli vyloučit pronájmy ve sportovních halách v Chrudimi a omezit tréninky v Heřmanově Městci a některé tréninkové jednotky přesunout do venkovních prostor, například areálu Fotbalgolfu Chrudim. Jinak zájem o futsal je i mimo Chrudim, využíváme sportovní areál v Chotěboři či Rváčově. Za naše mládežnické prvoligové týmy v kategorii U17 a U19 nastupují hráči ze tří krajů.

FBK Hořice (florbal) – Radim Kolařík

K dnešnímu dni máme 191 registrovaných členů. Od září do teď se nám přihlásilo 41 nových hráčů a hráček. Celkově je tedy zájem o náš sport velký, rostoucí a od covidu a po zásadních změnách ve vedení klubu největší v historii. Od roku 2016 jsme členskou základnu ztrojnásobili, za což vděčíme ochotným trenérům a schopnému a akčnímu vedení. Náborům se věnujeme celoročně různými formami. Spolupracujeme s mateřskými školkami, školami, účastníme se akcí, kde se prezentují kroužky a pracujeme s našimi členy i jejich rodinnými příslušníky. Z počtu 191 členů je do 15 let 149 členů.

FC Slavia Hradec Králové (fotbal) – Otakar Rejfek:

V našem klubu Slavia Hradec Králové máme nastavený systém školičky Slavie KIDS, kde máme děti od 4 do 7 let. V tohle pomyslném podhoubí se pohybuje okolo osmdesáti dětí, které se nejen zaměřují na fotbal, ale i na všeobecnou sportovní průpravu. Díky tomu máme nespočet dětí pro přechod do fotbalové kategorie U8, kde mohou na skvělou práci hlavně Michala Blažeje a dalších trenérů navazovat. Tím pádem je zájem obrovský. U dětí máme podchycené základní věci týkající se docházky, týmového přístupu i vývinu všeobecných dovedností. Také proto jsme na tom s počtem mládežníků v hradecké Slavii velice dobře.