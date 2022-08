V semifinále tento nadějný tenista narazil na o tři roky mladšího Maxima Mrvu. První set došel až do posledního rozhodujícího gemu. V tom druhém už Mrva více kazil a Nicod tak mohl slavit.

„Zápas to byl náročný. Moc jsem nevěděl, co mám od Maxima čekat, velmi mě překvapil, jak hrál rychle. Byl jsem trochu víc nervozní, ale jsem rád, že jsem se přes to přenesl a těší mě, že jsem vyhrál,“ řekl po utkání první finalista Jakub Nicod.

Pardubická juniorka zažila horké chvilky. Vinou počasí to však nebylo

Ani on se však nevyhnul střevním potížím, které trápily většinu účastníků.

„Měl jsem taktéž jako ostatní žaludeční potíže, nebylo to nic příjemného. Jsem rád, že jsem to zvládl a můžu být ve finále,“ dodal.Druhým finalistou se stala dvojka turnaje, a to Hynek Bartoň, který si ve dvou setech poradil s Homolou.

Protrpěné semifinále

Překvapení se nekoná. Něžné pohlaví má rovněž za sebou semifinálové boje. První postupující je jednička turnaje Tereza Valentová. Ta suverénně zvládla svůj zápas proti mladší Forejtkové. Utkáním se ale musela protrpět. Jelikož na kurtech Pod Zámkem nejen silně svítilo slunce, ale i ona se potkala s nemocí.

„Byl to velmi těžký zápas, byť podle výsledku se to nemusí zdát. Necítila jsem se úplně dobře, a tak jsem ráda, že jsem to zvládla. Také mě zastihlo virové onemocnění, ale naštěstí jsem to nějak přežila,“ řekla po zápase s úsměvem Tereza Valentová.

Na Pardubické juniorce se hledá další tenisové eso budoucnosti

Těsně po skončení jejího semifinále se na vedlejším kurtu ještě hrálo to druhé, ale kroky Valentové nevedly k pozorování své soupeřky.

„Teď se půjdu osprchovat, najíst se a trochu si odpočinu. Ve čtvrtfinále mi nebylo vůbec dobře a ani proti Forejtkové jsem se necítila nejlíp. Potřebuji nabrat síly,“ doplnila první nasazená hráčka Pardubické juniorky.

Pokud by zvítězila i ve finále, tak má šanci se přiblížit svému vysněnému utkání.

„Mám velmi ráda Novaka Djokoviče a jednou bych si proti němu ráda zahrála,“ rozkrývá Valentová.

Ve finále se potká s dvojkou turnaje, a to Magdalénou Smékalovou, která si poradila s Nelou Charvátovou.

Výsledky – semifinále – chlapci: Nicod (1.) – Mrva 7:5, 6:2. Bartoň (2.) – Homola 6:4, 6:2. Dívky: Valentová (1.) – Forejtková 6:1, 6:2. Smékalová (2) – Charvátová (5-8.) 6:4, 6:2.