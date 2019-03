Kdo, nehraje basketbal, tak to nemůže pochopit… Hráči národního týmu chytili do skupiny na mistrovství světa nejtěžšího možného soupeře, Dream Team ze Spojených států amerických. A že by se někdo ze smrtícího losu hroutil. Ani nápad! Naopak. Například český kapitán PAVEL PUMPRLA (vpravo) i tahoun v kvalifikačních zápasech VOJTĚCH HRUBAN (vlevo) jsou nadšení.

Je to pro nás pocta

Co říkáte na složení české skupiny na šampionátu?

P.P. Super, zahrajeme si proti Američanům. Nicméně, podle toho, jak to předlosovali, automaticky už v té skupině byli i Turci. A vypadá to, že s nimi budeme hrát o druhé postupové místo. Samozřejmě, nikde není dopředu dané, že Japonce porazíme. Je pravda, že jsme si přáli z toho posledního koše někoho jiného. Neříkám, že okamžitě zapomínáme na postup a jedeme si do Číny zahrát sranda zápas proti Američanům. Skupina je nastavená tak, že postup není nic nemožného.

V.H. Kromě Číny nebyl v prvním koši nikdo slabý. Další špičkové týmy sice nejsou jako Amerika, ale pořád se nacházejí o nějaké patro nad námi. Takže bychom měli brát z pozitivní stránky, že budeme hrát proti těm nejlepším na světě. A jednou na to budeme vzpomínat senilními hlasy, až se budeme někde v domově důchodců houpat v křeslech… Je to nejtěžší možná skupina, na druhou stranu když budeme hrát, jak umíme, není Turecko neporazitelný soupeř. Japonsko už vůbec ne a my můžeme postoupit. Je to pořád náš cíl a složení skupiny na tom nic nemění.

Napadlo vás, že si někdy zahrajete proti hvězdám z NBA na mistrovství světa?

P.P. Když to řeknu upřímně, tak od té doby, kdy ještě mohl být můj reálný sen zahrát si NBA, a to se už dá počítat pomalu na dekády, tak se mi v hlavě vůbec neobjevil nápad zahrát si pro takovýmto hráčům. Když jsem přišel do národního týmu, tak jsme měli problémy, protože se spadlo do divize B. Tehdy ani nebyla reálná představa, že se podíváme na mistrovství Evropy. Teď jsme o deset let dál, což není taková dlouhá doba, a já řeším, jestli budu bránit LeBrona nebo Klaye Thompsona.

V.H. Nikdy mě to nenapadlo a ani jsem nesnil, že by se to mohlo někdy stát. Že pár let po tom, co jsme hráli divizi B, nastoupíme na mistrovství světa proti Americe. Co hráč, to legenda. Obrovské ikony nejen basketbalové, ale i sportovní. Je to pro nás pocta. Vůbec nejtěžší bude zbavit se břemene, že hrajeme proti takovým superstars.

Máte vysněnou hvězdu NBA, kterou byste chtěl bránit?

V.H. Kevina Duranta. Pro mě je to teď nejlepší skórer planety, dlouho tu takový nebyl. Přestože existují možná komplexnější hráči, on tím, co dokáže dávat, a jaké dává počty bodů, je úplně neuvěřitelný. Jeho bych chtěl bránit nejvíc ze všech.

O výsledek nepůjde

Vnímáte už nyní skutečnost, že hrát proti Dream teamu bude pro český basketbal tou nejlepší reklamou?

P.P. Určitě. V americkém týmu bude znát každý český mladý basketbalista všechny hráče. Pozornost k zápasu s USA bude hodně upjatá. A bude to zážitek nejen pro nás, ale pro všechny české fanoušky. Na místě v Šanghaji i doma u televizních obrazovek. Co si budeme povídat, nepůjde primárně o výsledek. Nemůžeme být tak naivní, abychom si mysleli, že můžeme Amíkům konkurovat. Vzhledem k té pozornosti, to však bude pro český basketbal ohromné plus.

V.H. Zápas s USA pro nás ještě zvedl laťku toho, co pro nás šampionát bude znamenat. Nejdřív všichni říkali, že bychom Američany mohli potkat a najednou je to realita. Doufám, že se budeme všichni těšit, přestože do něj nepůjdeme s tím, že bychom ho vyhráli. Budeme ale chtít hrát ten nejlepší basket a zápas si užít.

Tomáš Satoranský v NBA působí. Jenže proti vám nebude jeden hráč na tréninku ale dvanáct při zápase… Dokážete si představit, jak bude utkání fyzicky náročné?

P.P. Kdyby bylo v týmu USA dvanáct takových hráčů jako je Saty, tak bych to ještě bral (úsměv). Saty i s tím prostorem, jaký teď v NBA má a s tím co dokazuje, bohužel pořád nepatří do nejlepší dvacítky hráčů. Snad ho neurazím, ale rozhodně to není hráč takového kalibru jako hvězdy, co pojedou na mistrovství světa. Stačí se podívat na seznam hráčů, kteří byli na All Star Game a Amerika z nich může složit áčko i béčko. Jasně, relativně velké množství hráčů se zase omluví, což ale vůbec nic neznamená. Nebude to citelná absence, ale jenom uvolnění místa. Pro druhou, třetí vlnu.

V.H. To bude velmi těžký úkol. Zatímco ale Saty na to měl řadu zápasů, my budeme mít jeden, tak uvidíme, jak se s tím srovnáme.

Chystáte se teď ještě více posilovat?

P.P. (směje se) Nevím, jestli ve fyzických parametrech LeBrona doženu. Mám na to asi pět měsíců. Spíše budu muset ze své síly přepnout na spolehlivější zbraň. Zkusím vsadit na chytrost a zkušenost. Nicméně nevím, co budeme muset vymyslet za triky, abychom alespoň něco zvládli proti nim zahrát.

Vypadá to, že se skupina E ohledně postupu smrskla na zápas Česká republika – Turecko. Jaké si dáváte šance?

P.P. Turecko není soupeř, ze kterého jsme si hned po vylosování sedli na zadek. Pokud ale přijedou ze všemi hráči z NBA a Euroligy, kde působí řada tureckých týmů, tak budou velice silní. Ale my také. Saty posouvá mílovými kroky svojí kariéru v NBA, Honza Veselý je v Top Five Euroligy a kandidát na MVP v této sezoně. Máme Ondru Balvína, který také okusil Euroligu. Naše výhoda je i v tom, že jádro národního týmu je dlouho pohromadě. Rozhodně se nepasujeme do role týmu bez šance.

V.H. Vloni jsme se s Turky střetli na přípravném turnaji. Jejich sestava bude podobná, víme tak, do čeho půjdeme. V Hamburku jsme odehráli parádních dvaatřicet minut. Pak nás přehráli, ale zápas nám ukázal, že je můžeme porazit. Nemít dvouminutový výpadek, kde se zlomil, byli jsme lepším týmem.