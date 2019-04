Letošní vítěz. Ať už dopadne semifinálová série pro Letohrad jakkoli, východočeské prvenství už mu nikdo nesebere. Vyřadil totiž Pardubice a Hradec Králové nestačil na Plzeň. Teď se nejlepší obrana výrazně podporována nejlepším gólmanem soutěže poměří s nejlepším útokem.

ZASLOUŽENÝ POSTUP

Ještě než si mohli Jeleni sáhnout na obhájce titulu, museli odstranit z cesty čtvrtfinálovou překážkou. Tou byl pro změnu úřadující vicemistr z Pardubic. Dynamit série se protáhla na maximalní počet zápasů. A v tom pátém rozhodl minimální počet branek. Po výhře 2:0 na Velký pátek rozrazil semifinálová vrata Letohrad.

„Do třetice nám v domácích zápasech vyšla první třetina. Nicméně ve druhé jsme se nechali zatlačit a jen vyhazovali míčky. V této fázi nás podržel Honza Šimara. Jak se blížil postup, tak se kluci semkli a příkladně bojovali. Dali do utkání všechno a zaslouženě se mohli radovat,“ chválí svůj tým letohradský trenér Tomáš Friml.

Bez vstřelené branky se nedá uspět v žádném sportu. Pardubičtí se tak mohou zlobit jen sami na sebe.

„Opět jsme brzy inkasovali a potom už jsme jenom dobývali letohradské hradby. Domácí hráli dozadu hodně dobře a na tom asfaltu, byli skutečně lepší. Hráli lobovanou a předvedli opravdu dobrý výkon. My jsme ale měli celou sérii ukončit už daleko dříve,“ poukazuje pardubický kouč Jiří Mašík.

Kdy? Ve čtvrtém domácím utkání, kdy stáli Autoskláři pět minut od postupu.

„Byli jsme skutečně už skoro vyřazeni, ale v posledních minutách jsme dokázali trestným střílením vyrovnat a pak si trpělivým výkonem dojít ro vítězství v prodloužení. Tohle byl podle mě ten zlomový bod,“ míní Friml.

„V semifinále to bude s Kertem strašně těžký souboj. Náš soupeř má hodně silný útok. My se ale nejprve musíme dát dohromady zdravotně, kvalitně se na první hrací víkend připravit. Věříme, že dokážeme sérii vrátit zpátky za co nejvíce příznivého stavu,“ přeje si letohradský kormidelník.

Semifinálový řád

Určitě

1. zápas: Kert Praha – SK Hokejbal Letohrad (sobota 16.00)

2. zápas: Kert Praha – SK Hokejbal Letohrad (neděle 14.00)

3. zápas: Hokejbal Letohrad – Kert Praha (so 4.5, 17.00)

Případně

4. zápas: Hokejbal Letohrad – Kert Praha (ne 5.5, 12.00)

5. zápas: Kert Praha – SK Hokejbal Letohrad (st 8.5., 16.00)

Letošní vzájemné zápasy

SK Hokejbal Letohrad – Kert Praha 1:3 (doma), 0:1 (venku)