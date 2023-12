Na sklonku listopadu se na tradičním místě v Jihlavě konalo mistrovství České republiky v benčpresu bez vybavení RAW. Přihlášky na tento podnik podal rekordní počet závodníků, a tak se muselo soutěžilo ve dvou tělocvičnách. Reprezentant TJ Spartak Letohrad Vladimír Nebola se objevil po delší pauze v kategorii M2, což znamená, že bojovali mezi borci ve věku od 50 do 60 let.

Vladimír Nebola na bronzovém stupínku. | Foto: archiv sportovce

Letohradský silák se vrátil do soutěží po těžkém úrazu pravé ruky po dvou letech a hned na republikový šampionát. Dilema měl, zda bude shazovat do váhové kategorie do 83 kg, ale vzhledem ke krátkému času na přípravu se rozhodl soutěžit v tradiční váze do 93 kg, kde ho čekalo hned osm konkurentů.

Celý závod měl být velkou zkouškou, jestli tělo v pokročilém věku a po dlouhé přestávce ještě bude fungovat a schopno podávat elitní výkony. Soupeři byli zdatně připraveni a celkově výkonnost závodníků šla během dvou let výrazně nahoru. Nebola se však nezalekl a všechny nahlášené pokusy zvládl. Postupně zdolal 130, 135 a 140 kg, což v konečném účtování znamenalo třetí místo a zisk bronzové medaile.

Více než medaile jej potěšilo, že celou zátěž zvládl. Ambice neuvadají, několikanásobný reprezentant spřádá plány na další měření sil v dubnu 2024 na mistrovství ČR s vybavením, kde výkony jsou přibližně o 50 kilogramů vyšší. Snem je potom nominace a účast na mistrovství světa v americkém Austinu v květnu 2024.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na úspěšném návratu Vladimíra Neboly a za pomoc TJ Spartak Letohrad a městu Letohrad.

(such, rh)