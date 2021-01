KDY: do 24. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: libovolná výše daru

Během týdne můžete přispět přímo na Charitě v Ústí nad Orlicí v kanceláři Půjčovny kompenzačních pomůcek od pondělí 4. do pátku 8. ledna v době od 8.00 do 15.30, kromě polední přestávky 12.30 – 13.30. Další možnost přispět na Tříkrálovou sbírku je elektronicky na účet Charity ČR 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705036 nebo dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777. O následující neděli můžete přispět do připravených pokladniček Oblastní Charity Ústí nad Orlicí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v době od 9.30 do 11 hodin a odpoledne od 15 do 18 hodin.