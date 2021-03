KDE: Ústí nad Orlicí

Po předchozím telefonickém objednání je možné vyřízení žádostí i mimo tuto dobu. Provoz podatelny pro příjem veškerých dokumentů od veřejnosti je stanoven v pondělí a středu od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin, v pátek od 8 do 11 hodin a od 12 do 14.30 hodin. Písemná podání mimo provozní dobu podatelny je možné vkládat do podacího boxu umístěného u vstupu do radnice (bílá schránka vpravo).