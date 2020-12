KDY: sobota 12. prosince a neděle 20. prosince

KDE: Česká Třebová

Kulturní centrum Česká Třebová připravilo na sobotu 12. prosince vysílání záznamu z Jabkancové pouti z roku 2007. Youtube vysílání začne v 9 hodin ráno. Odkaz najdete na www.kcct.cz.

V plné přípravě jsou vánoční trhy v Nádražní ulici, které by se měly uskutečnit v neděli 20. prosince od 10 do 16 hodin.

Ve stejný den by měla být ve Výstavní síni KC Česká Třebová zahájena také výstava pohyblivého betlému, modelu čtvrti Trávník a obrazů staré České Třebové. Začátek výstavy bude 20. 12. v 10 hodin. Otevřena bude denně až od 31. prosince od 9 – 12 a 14 -17 hodin. O vánočních svátcích bude pracovní doba upravena.