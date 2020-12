KDY: 23. a 24. prosince

KDE: Choceň,

ZA KOLIK: zdarma

Betlémské světýlko si můžete vyzvednout ve skautské klubovně v Chocni ve středu 23. 12. od 16 do 19 hodin.

Pro světlo si mohou přijít také obyvatelé Jablonného nad Orlicí, a to do ulice Na Výsluní 520 (Štanglerovi) 23. 12. od 14:00 od 19:00.

Betlémské světlo si budete moci 23. 12.vyzvednout také před obecním úřadem v Dobříkově od 16:30 do 18:00. Skauti prosí, abyste při přebírání světla dodržovali aktuálně platná pravidla a nařízení vyhlášená vládou.