Důsledky již nyní pociťujeme, a jak by řekl klasik: A bude hůř. Jak se válka bez ohledu na její délku projeví nejen na našich peněženkách?

Písničkářská legenda

Kdo by to řekl, že se pánové Paleček a Janík znají od roku 1967, tedy neuvěřitelných pětapadesát let? Na každý pád je to důvod k malému rekapitulování. Ačkoliv první z těchto vtipných lyriků podobné věci nemiluje.

Předloni vydal Miroslav Paleček album zhudebněných básní Jaroslava Seiferta Písně domova. A jeho diář je i přes covid a jiné katastrofy pořád plný. A v nás dál rezonují staré dobré hity Hele, lidi, Prodavač limonád, Dej mi pusu, Navěky tu přeci nejsi.

Kde se v Čechách vzali pávi?

Znáte starou lidovou píseň Páslo děvče, páslo páva blízko zelenýho hája? Dnes nám zní trochu nezvykle, a přece v době jejího vzniku, tedy někdy v 18. století, nebyl chov pávů v českých zemích ničím výjimečným. Leckdo tyto ptáky z čeledi bažantovitých konzumoval, anebo se jimi jen tak kochal. Mnohé obyvatele Prahy a jiných měst ukřičení tvoři štvali. Dokonce se stali tématem císařských výnosů.