„Při výbuchu, který kompletně vysklil v domě okna, byli zraněni dva lidé. V tuto chvíli je na místě vyšetřovatel, který zjišťuje příčiny výbuchu. Žádný z okolních domů není v ohrožení,“ uvedla krátce po desáté hodině policejní mluvčí Dita Holečková. Kromě policistů a hasičů zasahovaly na místě i záchranářské vrtulníky. Ty posléze přepravily zraněné do nemocnic v Brně a Praze.

„Středně těžce popálený muž byl uveden do umělého spánku, napojen na úplnou plicní ventilaci a letecky transportován do brněnské fakultní nemocnice,“ informoval mluvčí Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý a dodal, že do umělého spánku byla uvedena i žena, která při výbuchu utrpěla těžké popáleniny v horní polovině těla. S ní směřoval vrtulník do nemocnice v Praze.