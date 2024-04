/FOTO/ Vracíme se ke včerejší brzké ranní tragické nehodě dodávky v Orlickém Podhůří na Orlickoústecku. Informace k ní odpoledne vydala také Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, celkem k bouračce vyjelo pět posádek záchranářů. Dva cestující skončili v nemocnicích, třetímu bohužel nebylo pomoci.

Tragická nehoda v Orlickém Podhůří, 16.4. 2024 | Foto: Norbert Šimon

"K závažné dopravní nehodě u obce Orlické Podhůří vyslalo operační středisko Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje čtyři výjezdové posádky a LZS KHK. Dnes 16. 4. v brzkých ranních hodinách došlo k nárazu dodávky do stromu. Na místě nehody se nacházeli tři účastníci. Jedna vážně zraněná osoba byla letecky transportována do FN HK, druhá zraněná osoba byla převezena do Orlickoústecké nemocnice. I přes veškerou snahu záchranářů se třetímu účastníkovi nehody bohužel nedalo pomoci," uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala.

O nehodě jsme psali zde:

Je to již třetí tragická nehoda na Orlickoústecku od počátku minulého týdne. Při čelním střetu s náklaďákem zemřel minulé pondělí u Lanšperku ve zrádných zatáčkách 35letý řidič. Na lesní cestě u Chocně u takzvané Velké verandy pak v neděli odpoledne svědci našli mrtvého 35letého cyklistu, vedle něj leželo kolo.

