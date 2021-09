K vykolejení došlo, když se lokomotiva přesouvala na odstavnou kolej ve stanici. Vlak nepočkal na vrácení samovratné výhybky. "Vlak musí počkat, než se výhybka vrátí do koncové polohy, teprve potom může přejet na druhou kolej," vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.