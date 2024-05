/FOTO/ Řidička s dítětem havarovala v pondělí odpoledne v Sedlci u Vraclavi poblíž Vysokého Mýta. Žena byla na vakuové matraci převezena do nemocnice, dítě naštěstí neutrpělo zranění žádné.

Nehoda v Sedlci u Vraclavi | Foto: HZS Pardubického kraje

"Do Vraclavi spěchali v pondělí 6. května odpoledne hasiči, a to k dopravní nehodě osobního automobilu, který skončil na střeše. Ve voze cestovala žena a dítě. Žena utrpěla zranění a byla umístěna do vakuové matrace a byla prevezena do nemocnice. Dítě s největší pravděpodobností neutrpělo žádné zranění. Hasiči předali dítěti plyšovou hračku dráčka Záchranáčka pro uklidnění z prožitého nepříjemného okamžiku. Při odstraňování následků nehody byla komunikace uzavřena," uvedla po 16. hodině mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

K nehodě byli záchranáři přivoláni v 14:34 hodin.

