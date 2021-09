Druhého muže s popáleninami celého těla zdravotníci letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Brně. Oba muži nyní bojují o život.

„Jednalo se úraz elektrickým proudem velmi vysokého napětí,“ vysvětlil Deníku mluvčí krajské záchranky Aleš Malý, podle kterého dostali zásah 35 kilovoltů. U jednoho ze zraněných se objevila náhlá zástava oběhu, zdravotníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové jej proto museli resuscitovat. „Podařilo se obnovit základní životní funkce,“ uvedl Malý. Resuscitovaný pacient byl následně letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

