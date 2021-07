Ve středu odpoledne došlo v Jamném nad Orlicí ke střetu osobního vozidla s vlakem, ve kterém cestovalo 16 osob.

Zraněná byla letecky transportována do nemocnice. FOTO: HZS PK | Foto: Deník/Karolína Velšová

Tři jednotky hasičů vyrážely ve středu odpoledne k nehodě vlaku a osobního automobilu, ve kterém zůstala zaklíněna žena. Tu hasiči museli vysvobodit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Poté ji transportovali do sanitky a následně do vrtulníku, kterým ji zdravotníci transportovali do do nemocnice.