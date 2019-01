Pardubický kraj - Nesprávný způsob jízdy je nejčastější příčina dopravních nehod napříč republikou. Patří sem jídlo a pití či kouření za volantem, ale také používání mobilu během jízdy.

U silnic přibylo třiatřicet křížků. Může za to i nepozornost řidičů. | Foto: Dekra

„Řidič se plně nevěnoval řízení.“ To je formulka, která pasuje na 67 procent dopravních nehod v České republice za rok 2018. Těch se stalo více než 96 tisíc, v Pardubickém kraji to bylo za dvanáct měsíců uplynulého roku podle předběžných policejních statistik 4335 nehod. V kraji zemřelo 33 lidí.

Nejčastěji zemře řidič

Nejčastější obětí nehod jsou už několik let zpátky řidiči osobních vozidel. Fatální bývají i střety osobáků a nákladních aut, tak jako tomu bylo například v květnu v Čankovicích na Chrudimsku, kde i přes čtyřicetiminutové oživování zemřela řidička, v říjnu v Dražkovicích, kde čelní střet nepřežil 56letý řidič či v únoru na obchvatu Holic, kde přímo před očima dvou dětí zemřela řidička osobního auta. Křížky ale přibyly i po nehodách motorkářů - v dubnu zemřel po srážce s autem 43letý motorkář v Cotkytli na Orlickoústecku, v červnu pak zraněním po střetu s autem podlehl 44letý motocyklista v Markovicích na Chrudimsku. Čtyři měsíce policisté vyšetřovali nález těžce zraněného muže na hlavním tahu mezi Pardubicemi a Chrudimí. Ten nakonec zemřel a jak se později ukázalo, byl sražen. Viník policistům neutekl.

Být stále on-line

Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy. Pod tuto definici se schová nejen konzumace jídla a pití za volantem, ale i kouření, konverzace s ostatními pasažéry auta a také stále se zvyšující potřeba telefonování a psaní zpráv na mobilu.

Statistiky v kraji

Rok/ Počet DN/ Mrtví

2018/ 4335/ 33*

2017/ 3970/ 30

2016/ 3695/ 38

2015/ 3482/ 46

2014/ 3451/ 35

*předběžná statistika

„Rozmach chytrých telefonů a mobilního internetu svádí komunikovat i při řízení, ač je takové jednání vysoce nebezpečné, protože se zapomínáte soustředit na cestu. Nejnebezpečnější je psaní na dotykovém displeji či volení čísla - riziko nehody se zvyšuje více než dvanáctkrát,“ řekl o problému dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti Dekra, který se svým týmem v preventivním programu Nehodou to začíná upozorňuje mladé řidiče mimo jiné i na nebezpečí spojené s užíváním telefonu při řízení.

Je to zakázáno, to každý ví. Známe to ale všichni, při cestě pípne mobil a je prostě potřeba se podívat, kdo nám píše. V horším případě máme potřebu ihned odepsat. „Mnozí řidiči si neuvědomují, jak moc používáním mobilu za jízdy riskují. Když se při rychlosti 50 kilometrů v hodině dívají 4 až 5 sekund na displej telefonu, ujedou 55 až 70 metrů téměř naslepo. Při rychlosti 130 kilometrů v hodině je to až 180 metrů. Pokud by v té chvíli vstoupil do cesty chodec nebo bylo třeba zareagovat na brzdící vozidlo vpředu, nebude reakce dostatečně rychlá a vznikne nehoda,“ upozornil Martin Bednář.

Pokuty nejsou vysoké

Ačkoli se používání mobilu za volantem připodobňuje k jízdě s 0,8 promile alkoholu, pokuty za tento přestupek jsou proti jízdě pod vlivem velmi symbolické. Řidičům hrozí bloková pokuta maximálně do výše tisíc korun a dva body, ve výjimečných případech dojde ke správnímu řízení, kde hrozí pokuta ve výši 1500 až 2500 korun. V zahraničí jsou ale pokuty mnohem vyšší, někde doplněné zákazem řízení. Zpřísnění se plánuje i v Česku. Variantou, jak nezmeškat hovor, je hands-free, i to ale může být pro řidiče zátěží.

Některé tragické nehody v Pardubickém kraji

5. 1. První obětí autonehody na Chrudimsku v loňském roce byl osmadvacetiletý cizinec, který 5. ledna v Prachovicích řídil cisternu, sjel do příkopu a auto se při tom převrátilo. Řidič zemřel.



15. 1. Na hlavním tahu mezi Pardubicemi a Chrudimí u Medlešic byl nalezen těžce zraněný chodec, který posléze zemřel. Policisté případ objasnili téměř po čtyřech měsících, za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí první pomoci obvinili 25letého řidiče nákladního automobilu.



25. 1. Ledovka se stala osudnou řidiči (ročník narození 1982), který zůstal zaklíněn pod vozidlem mezi Býští a Bělečkem. Muž na následky zranění zemřel.



21. 2. Na obchvatu Holic po střetu s nákladním automobilem zemřela řidička osobního auta. V autě s ní cestovaly dvě děti ve věku 13 a 16 let.



5. 4. V Cotkytli na Orlickoústecku po střetu s automobilem zraněním podlehl 43letý motorkář.



23. 5. V Čankovicích na Chrudimsku zemřela po srážce osobního a nákladního automobilu řidička „osobáku“.



3. 6. Čtyři lidé cestovali v osobním automobilu, který havaroval u obce Žáravice na Přeloučsku. Auto bylo doslova omotáno kolem stromu, tři lidé byli těžce zranění, spolujezdec z předního sedadla (ročník narození 1997) na místě zemřel.



14. 6. Další křížek přibyl i na I/11, a to za Žamberkem. Na křižovatce na Líšnici se otáčení stalo osudným 48letému řidiči auta značky Subaru, který přehlédl tatru. Její šofér neměl šanci zastavit, řidič osobáku zemřel.



15. 6. Mladý řidič Škody Felicia při jízdě od Vysokého Mýta přejel do protisměru, kde se u odbočky na Chroustovice čelně střetl s nákladním vozidlem. Srážku nepřežil.



17. 6. V Markovicích na Chrudimsku zemřel při srážce s autem čtyřiačtyřicetiletý motocyklista. S fabií, kterou řídil devatenáctiletý muž, se jeho stroj střetl na tamní křižovatce.



26. 6. K třetí červnové tragické události na Chrudimsku došlo v Klešicích. 70letá řidička felicie se s autem převrátila na střechu, na místě zemřela, 47letého spolucestujícího se zraněními do nemocnice transportoval vrtulník.



14. 9. Střet dvou osobních aut u obce Zaječice na Chrudimsku nepřežila spolujezdkyně z jednoho z aut.



18. 9. Další křížek je od poloviny září na neblaze proslulé křižovatce Spáleniště na silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou u Koclířova. Srazila se tady čtyři auta poté, co jedno z nich vyjelo do protisměru. Jeho řidič zemřel, do dvou nabouraných aut poté ještě narazil kamion a další osobní auto.



4. 10. Čelní střet s nákladním automobilem v Dražkovicích nepřežil 56letý řidič osobního automobilu.



26. 11. V Helvíkovicích na Orlickoústecku se střetla dodávka a nákladní automobil, nehodu nepřežil jeden pasažér z dodávky.



23. 12. Na okresce mezi Radiměří a Hradcem nad Svitavou havarovala 40letá řidička. Vylétla se svým mercedesem ze silnice a narazila do stromu. Přivolaný vrtulník záchranářů odletěl prázdný, žena zraněním na místě podlehla.