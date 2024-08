Tragédie se stala během víkendového závodu Albrechtický kopec, kde startovali kromě českých jezdců i závodníci ze zahraničí. V sobotu a v neděli ráno byly na programu tréninkové jízdy, pak závodníci vyjeli na trať naostro ve třech sériích startů. Během druhé z nich v neděli krátce před 14. hodinou havaroval jeden z jezdců, zřejmě nezvládl řízení a se závodním speciálem ve vysoké rychlosti narazil do stromu.

"Dvaatřicetiletý řidič svým zraněním podlehl i přes rychlý zásah záchranářů, kteří se muže snažili resuscitovat," uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Na místě přistál také vrtulník letecké záchranné služby, ten však nakonec odletěl prázdný. Příčiny a okolnosti tragické havárie vyšetřují kriminalisté.

Za volantem svého závodního speciálu zemřel dvaatřicetiletý Ondřej. V sobotu přitom ještě oslavil druhé místo v závodě na Albrechtickém kopci. "Účastnil se šampionátů Mistrovství České republiky soudobých i historických vozidel i Maverick Hill Climb Czech. Úspěchy zaznamenal ve třídě dvoulitrových formulí, kdy skončil v MČR druhý v minulé sezoně a předloni třetí. Na nejslavnějším závodu v České republice, na Ecce Homo, si připsal pět startů. V minulém roce se mu podařilo zvítězit ve třídě do dvou litrů v rámci MČR a celkovém hodnocení třídy skončil třetí," vzpomínal na závodníka Jan Ulman, správce facebookové stránky Hillclimb Czech Republic.

V Albrechticích se letos uskutečnil 5. ročník závodu, který paradoxně nese podtitul Memoriál Jiřího Lose, a to po jezdci, který na stejné trati zemřel před čtyřmi lety ve věku 44 let. Ten zahynul během tréninku, kdy ve vysoké rychlosti ve výjezdu ze zatáčky sjel s vozem Mitsubishi z trati do lesa, kde následně narazil do stromu. Během čtyř let tak jde v kopcích u Albrechticích o druhé úmrtí automobilového závodníka.