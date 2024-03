Škodovka na Orlickoústecku smetla plot i bránu, zranila se jedna osoba

Osobní auto značky Škoda Citigo narazilo v neděli hodinu před polednem do plotu a brány objektu v Dolní Čermné na Orlickoústecku. Hasiči z Lanškrouna zajistili vozidlo proti požáru a předali do péče zdravotnických záchranářů zraněného. Nehoda se stala na hlavní silnici číslo 314 z Letohradu do Lanškrouna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte