Silnici I/11 zablokovala nehoda tří aut, po nehodě jsou tři zranění

Žamberk – Nehoda tří osobních aut komplikuje dopravu po silnici I/11. Stala se v pátek ve čtvrt na dvě odpoledne, a to těsně před Žamberkem. Devatenáctiletý řidič osobního auta značky Volkswagen Golf jel ve směru od Šedivce a u křižovatky na Líšnici nezvládl řízení, dostal smyk a srazil se nejdřív s jedním osobním autem, poté narazil do svodidel a vzápětí do dalšího auta.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Po nehodě byli na místě tři zranění, řidič golfu a další dva lidé z nabouraných aut,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Silnice je zcela uzavřena, na místě probíhá vyšetřování a odklízení následků nehody. Řidiči jsou odkláněni na objízdné trasy, znovuotevření silnice policisté plánují zhruba v 16 hodin.

Autor: Iva Janoušková