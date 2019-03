Rudoltice - Zdevastované auto a oči pro pláč zbyly řidiči, který havaroval v sobotu večer. Nehoda se stala před půl sedmou na silnici I/43 mezi Rudolticemi a Lanškrounem.

Řidič nezvládl manévr a s autem skončil v poli. | Foto: PČR

„Jednadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia se po předjetí jiného dopravního prostředku chtěl zařadit zpět do pravého jízdního pruhu. Při tomto manévru měl najet pravými koly na krajnici, aby nevyjel ze silnice, strhl řízení vlevo, tím dostal smyk a přejel do protisměru. Mimo komunikaci narazil bokem vozu do vzrostlého stromu, který přerazil a se škodovkou zůstal stát na poli,“ popsala nehodu mluvčí policie Lenka Vilímková.