První májový den přinesl v Pardubickém kraji i několik dopravních nehod. Jedna z nich se stala nedaleko Vysokého Mýta na silnici č.17.

Nehoda u Vysoké Mýta | Foto: HZS KHK

Střetem dvou osobních aut a jedné dodávky bylo zraněno celkem osm osob, z toho dvě osoby těžce. Zdravotnické operační středisko ZZS PAK aktivovalo traumatologický plán a na místo ihned vyslalo pět posádek ZZS PAK, jeden vůz dopravní zdravotní služby a leteckou záchrannou službu. Dva pacienti byli po vyproštění a zajištění převezeni do FN HK, tři pacienti s lehčími zraněními byli převezeni do Pardubické krajské nemocnice a dva do Chrudimské nemocnice.