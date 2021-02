Policie hledá svědky nehody, která se stala 4. února před 11. hodinou na silnici hlavní třídy na Lhotce. Chodkyně vstoupila na přechod pro chodce ve chvíli, kdy se k němu blížil Volkswagen Passat.

Na tomto přechodu pro chodce v České Třebové se stala 4. února krátce před 11. hodinou dopravní nehoda. | Foto: PČR

„Zda měl šanci řidič zareagovat na jednání chodkyně či nikoliv, to je předmětem prověřování. Chodkyně po střetu utrpěla zranění, s nímž byla převezena do nemocnice,“ uvedla k nehodě mluvčí policie Eva Maturová. Vyzvala ty, kteří událost viděli a vědí, co se stalo, aby kontaktovali policisty ze skupiny dopravních nehod na čísle 974 580 251 nebo na lince 158.