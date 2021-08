V neděli 1. srpna dopoledne vyjížděli hasiči k dopravní nehode v Lanšperku na Orlickoústecku. V havarovaném voze zůstala zaklíněná zraněná těhotná řidička, hasiči ji museli vyprostit.

Hasiči museli z vozidla vyprostit těhotnou řidičku | Foto: HZS Pardubického kraje

"Žena narazila s vozem do stromu. Hydraulickým zařízením museli hasiči odstřihnout prostřední sloupek auta, aby bylo možné co nejšetrněji řidičku dostat ven. Poté byla předána do péče zdravotníkům. Hasiči dále zajistili havarované vozidlo proti vzniku požáru a zamezili úniku provozních náplní," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.