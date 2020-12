Srnka nebo divoké prase může řidičům vběhnout pod kola po celý rok. „Že srazím zvíře, je moje noční můra. Kdykoliv jedu za šera, zpomaluji, očima těkám ze strany na stranu a mám dlaň připravenou na klaksonu pro případ, že zahlídnu pohyb. Nejednou se mi to vyplatilo,“ svěřila se mladá řidička z Pardubicka.

Její obavy jsou na místě, policie eviduje od začátku roku do konce října v Pardubickém kraji 574 dopravních střetů s lesní zvěří, loni jich bylo za stejné období 464.

Rozbitá auta, zranění lidé

Srážky nekončí vždy jen pomačkanými plechy a nutnou návštěvou autoservisu, v ohrožení je i i zdraví řidičů. „Při letošních dopravních nehodách bylo sedm lidí zraněno lehce a jeden člověk utrpěl těžké zranění,“ nahlédla do statistik mluvčí policie Lenka Vilímková.

Zranění nemusí vždy způsobit mnohakilové zvíře, ale i obyčejný vyděšený zajíc. Svědčí o tom nehoda z letošního dubna, která se stala ve večerních hodinách u bývalého letiště mezi obcemi Medlešice a Tuněchody. Cyklistce, která jela z kopce, náhle z křoví v příkopu skočil do cesty zajíc. Žena už nedokázala střetu zabránit. „Po nárazu cyklistka upadla na komunikaci a způsobila si těžké zranění, se kterým byla převezena do fakultní nemocnice. Zajíc byl na místě usmrcen,“ uvedla Vilímková. Svou roli mohl sehrát i alkohol, který byl u ženy prokázán z krve.

Zajímavá data o střetech se zvěří nabízí Generali Česká pojišťovna, která je rozebírá spolu s Centrem dopravního výzkumu. Vždy na jaře a na podzim zveřejňuje SRNA index, který sleduje i výši škod po střetu vozidel se zvěří a riziková místa.

„V Pardubickém kraji došlo v období mezi dubnem a zářím letošního roku k 374 střetům vozidel se zvěří. Meziročně jde o nárůst, který jde proti celostátnímu trendu úbytku počtu srážek se zvěří, způsobenému koronavirovými opatřeními,“ řekl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

V jiných krajích počet zvířat usmrcených při dopravních nehodách klesl. „Snížení počtu srážek se zvěří je naprosto jednoznačně dáno nižší intenzitou dopravy danou opatřeními proti covidu-19,“ potvrdil Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty. Srážek se zvěří sice na silnicích celorepublikově nepatrně ubylo, riziko však stále trvá. „S klienty jich denně řešíme v průměru třicet,“ upřesnil Patrik Nauš z Generali České pojišťovny.

Co se týče střetů se zvěří, podle indexu je nejrizikovějším úsekem v kraji silnice II/324 mezi Pardubicemi a Hrobicemi v katastru obce Staré Hradiště. Na úseku dlouhém 160 metrů došlo ve sledovaném období k pěti srážkám vozidel se zvěří s celkovou škodou 226 500 korun.

Rovná silnice a rychlá jízda

Na sociálních sítích se nedávno probírala rychlodráha mezi Pardubice a Chrudimí, kde prý není dne bez přejetého zvířete. „Chápu, že v noci je silnice prázdná, že to svádí jet po té krásné rovné silnici jako blázen, že někdy člověk spěchá, ale ta silnice je mezi poli, musím umět přece přemýšlet dopředu a předpokládat, že by mi tam mohlo něco skočit,“ rozvířila diskusi Helena Dlouhá poté, co ráno v autě projela kolem mrtvé srnky i se srnčaty.

SRNA index v kraji



SRNA index eviduje od dubna do září 2020 v Pardubickém kraji 374 srážek se zvěří. V přepočtu na hustotu silniční sítě to znamená, že k nehodě tohoto druhu došlo zhruba každých 9,6 kilometru.



Škoda na zdraví a životě na jeden kilometr silnic zde byla vypočítána na 3598 korun, což je jedna z nejnižších hodnot v Česku. Nejrizikovější úsek pro srážku se zvěří je v kraji na silnici II/324 nedaleko Pardubic. Na 160 metrech silnice tam došlo ve sledovaném období k pěti nehodám.