Nehoda na přejezdu v Radhošti na Orlickoústecku zkomplikovala ve středu dopoledne provoz na hlavním železničním koridoru. Některé vlaky byly zrušeny, další jely odklonem. Přesné informace najdete ZDE.

close info Zdroj: Správa železnic zoom_in

„V 10.40 jsme přijali oznámení o střetu dodávky s vlakem na železničním přejezdu P 4894 v obci Radhošť. Ve vlaku podle prvotních informací z místa mělo cestovat 370 osob - cestující z vlakové soupravy by měli být v pořádku, nezranění," potvrdila tisková mluvčí policie Pardubického kraje Andrea Muzikantová.

Řidič vozidla značky Mercedes (29 let) utrpěl zranění, se kterým byl na místě ošetřen zdravotnickou záchrannou službou. Dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu byly u 41letého vlakvedoucího i u řidiče dodávky negativní. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody policisté šetří.

„Zasahujeme v Radhošti na Orlickoústecku, kde došlo na železničním přejezdu ke střetu dodávky s vlakem. Nikdo z cestujících ve vlaku by neměl být zraněn. Řidič dodávky je v péči zdravotníků. Řešíme uniklé provozní náplně. Provoz na trati byl zastaven. Odstraňujeme následky nehody," uvedli krátce po nehodě na síti X hasiči.

Následky nehody by měly být odstraněny cca do 13 hodin, uvádí to České dráhy na svém webu. Po poledni byl již provoz v místě nehody veden po jedné ze dvou traťových kolejí a sníženou rychlostí. Předpokládaný konec omezení byl stanoven na 14.40 hodin, ale termín může být ještě aktualizován podle postupu prací.