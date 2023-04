/FOTO/ Řidič s 2,11 promilí v dechu ve středu hodinu před půlnocí v Královéhradecké ulici v Ústí nad Orlicí najel za světelnou křižovatkou do středového ostrůvku, který auto vymrštil do protisměru a zastavila ho až fasáda protějšího domu. Od havárky okamžitě utekl, chytiuli ho však vzápětí městští strážníci.

Nehoda v Ústí nad Orlicí | Foto: Policie ČR

"Oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na silnici I/14 v Královéhradecké ulici v Ústí nad Orlicí, jsme přijali 5. dubna 2023 v 23:10. Vozidlo zn. Škoda Superb měl řídit 24letý muž, který jel z České Třebové na Libchavy. Po projetí světelné křižovatky řidič pravděpodobně nezvládl řízení vozidla, na přímém úseku narazil do ostrůvku, přejel do protisměru a dál pokračoval v jízdě. Zastavil ho až náraz do domu," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Zraněný řidič z místa dopravní nehody ještě před příjezdem policistů utekl. Strážníci městské policie muže následně zadrželi a předali ho orlickoústeckým policistům. Ti u řidiče provedli dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně s hodnotou 2,11 promile alkoholu v dechu. Řidič byl převezen a ošetřen v orlickoústecké nemocnici.

Žamberk a Lanškroun byly vloni na silnicích nejnebezpečnější města na Orlicku

Policisté havarované vozidlo zajistili, neboť řidič nevyloučil technickou závadu jako možnou příčinu dopravní nehody. Škoda na autě byla předběžně odhadnuta na 120 tisíc korun, na fasádě domu 20 tisíc korun a na ostrůvku 10 tisíc korun.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě pravomocného odsouzení řidiči hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti," dodala mluvčí.