Orlickoústecko – Ve čtvrtek měli policisté ústecké nehodovky napilno. Řešit museli hned čtyři závažnější dopravní nehody. Zatímco ke dvěma z nich došlo v bývalém okresním městě, další dva karamboly se staly ve Vysokém Mýtě. Smutnou hrdinkou dne se stala čtyřiačtyřicetiletá řidička felicie.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Žena reagovala ve čtvrtek před osmnáctou hodinou nepřiměřeně na protijedoucí vozidlo, nedaleko Ústí nad Orlicí najela na okraj vozovky a poté do příkopu, kde se auto převrátilo na střechu. Lehce zraněná řidička byla převezena do ústeckoorlické nemocnice, tím pro ni ovšem událost zdaleka nekončí. Přivolaní policisté totiž zjistili, že před jízdou pila, žena se navíc přiznala ke konzumaci tvrdého alkoholu.



K první čtvrteční kolizi, jež se naštěstí obešla bez zranění, došlo po poledni také v Ústí. Ve Vysokém Mýtě zase řidič traktoru naboural do sloupu veřejného osvětlení. V Mýtě havaroval také řidič nákladního vozu, když kolem osmnácté hodiny narazil do dvou stromů. Z nehody vyvázl bez zranění, nicméně souprava skončila převrácená na pravém boku a škoda se vyšplhala na 210 tisíc korun.

(si, jp)