Pardubický kraj má nejnižší počet prázdniinových úmrtí v Česku. Na silnicích zemřeli v červenci a srpnu dva lidé. První nehoda, která skončila smrtí, se stala na začátku července v Přelouči.

„Došlo zde ke střetu osobního vozidla s cyklistou,” uvedla mluvčí policie Eva Maturová. Druhá tragická nehoda se stala v posledním srpnovém týdnu v České Třebové. V Kubelkově ulici srazilo auto chodkyni. Na místě zasahoval i vrtulník. Chodkyně zraněním podlehla. „Obě události jsou stále v prověřování,” dodala Maturová.

BESIP upozorňuje na to, že nejčastějšími příčinami nehod jsou nepřiměřená rychlost a nevěnování se řízení. „Teď se děti vrací do škol a na silnicích to znamená velmi intenzivní provoz. Buďme k sobě ohleduplní a zpomalme. Vyjet včas a mít časovou rezervu je zásadní,” apeloval vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

V celém Česku zemřelo na silnicích 105 lidí, loni bylo obětí 98. Šlo o nejnižší počet za posledních třicet let.

Podle Maturové zaevidovala policie v Pardubickém kraji 784 dopravních nehod. I přesto, že je to o téměř dvacet více než loni a předloni, spolu s Plzeňským a Karlovarským krajem patří Pardubický ke krajům s nejnižší nehodovostí. „Osmnáct lidí utrpělo těžké zranění, 252 lehké,” řekla Maturová. V celé České republice se o prázdninách stalo 17 516 nehod.

Dnem s největším počtem nehod na silnicích na území kraje byl podle krajské koordinátorky BESIP Radky Osterové hned 2. červenec. Policisté prošetřovali celkem 21 dopravních nehod. „Jednalo se o první červencový pátek, kdy docházelo k hromadným přesunům lidí na letní prázdniny a prodloužené víkendy,” vysvětlila Osterová.

Grafy dopravní nehodovostiZdroj: Policie ČR

Šedesát řidičů z Pardubicka zavinilo dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, případně omamné nebo psychotropní látky. Těsně před prázdninami, na konci června, padly dokonce na Orlickoústecku rekordní hodnoty promile alkoholu. Třiapadesátiletý řidič, který jel ze směru od Kozlova do Českého Třebové, měl v krvi 4,13 promile alkoholu.

„Po projetí pravotočivé zatáčky pravděpodobně nezvládl řízení vozidla, vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil přední částí vozidla do kovového zábradlí s betonovým základem,” sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Další den policisté při silniční kontrole zastavili dvaapadesátiletou řidičku. Ta nadýchala 3,06 promile.