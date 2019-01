Orlickoústecko – Počasí dělá radost všem milovníkům zimy, ne tolik už řidičům. Policisté denně řeší desítky nehod.

Nejčastěji lidé hlásí nehodu ráno. | Foto: Archiv PČR

„Nejčastější oznámení o dopravních nehodách nám přichází vždy v ranních hodinách, kdy se lidé přepravují do zaměstnání nebo vozí své děti do škol,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková, která připomněla, že pro každého řidiče by mělo být samozřejmostí ráno své auto očistit od sněhu a ledu.

K nehodám vyjížděli i hasiči. Ráno před osmou se střetl nákladní automobil s autobusem v Klášterci nad Orlicí – Zbudově. Nehoda byla bez zranění. „V Žichlínku vytahovali hasiči vzpříčený kamion přes celou silnici. Zapadlý autobus vytahovali hasiči také v Horním Třešňovci,“ jmenovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková některé ze zásahů na Orlickoústecku. Na několika místech hasiči také odstraňovali sníh ze střechy, třeba v Králíkách, České Třebové či Ústí nad Orlicí.

Silnice na Suchý Vrch zůstává sjízdná pouze se sněhovými řetězy. „Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových protiskluzových řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty,“ upřesnila mluvčí policie Lenka Vilímková a přidala i rady, pokud se již nehoda stane. „Pokud vznikla škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšující 100 tisíc korun, nebo došlo ke zranění osoby, případně vznikla škoda třetí osobě, jsou účastníci nehody povinni ohlásit tuto skutečnost policii.

V ostatních případech by si měli vyplnit společný záznam o dopravní nehodě a tento předat pojistiteli,“ vysvětlila mluvčí.