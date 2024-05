/FOTO/ Srážka čtyř osobních a jednoho nákladního auta, kdy všechny jely jedním směrem - na Vysoké Mýto - dnes v 10 hodin zablokovala u Zámrsku silnici I/35. Později byla státovka zprovozněna aspoň jedním pruhem. Výsledkem nehody jsou dva zranění řidiči a škoda nejméně 1,5 milionu korun.

Nehoda v Zámrsku na I/35 | Foto: Policie ČR

"Jedná se o střet celkem pět vozidel – čtyři osobní ( zn. Mercedes, Dacia, Renault, Škoda) a jeno nákladní vozidlo zn. Man, při kterém se zranily dvě osoby. Oba zranění řidiči – řidič vozidla zn. Škoda Kodiaq – 70 let a řidič vozidla zn. Dacia – 34 let byli převezeni do pardubické nemocnice," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Ještě ve 12 hodin řidiči museli při průjezdu počítat s 15minutovým zpožděním.

U řidiče vozidla zn. Škoda Kodiaq nebylo podle mluvčí možné na místě vzhledem k jeho zranění provést dechovou zkoušku, proto byl v nemocnici nařízen odběr krve. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u zbylých řidičů vyšly negativně.

Všechna auta jela ze směru od Zámrsku do Vysokého Mýta. Silnice byla v místě dopravní nehody zcela uzavřená, provoz odkláněli policisté, hlásila mluvčí policie. Později byl zprovozněn aspoň jeden pruh s kyvadlovým provozem. Ještě ve 12 hodin řidiči museli při průjezdu počítat podle webu dopravniinfo.cz s 15minutovým zpožděním.

"Zraněné osoby si do péče převzali zdravotníci k ošetření. Hasiči předali dětskému účastníkovi dopravní nehody plyšovou hračku k uklidnění po prožitém nepříjemném okamžiku, kterým dopravní nehoda je. Silnice byla uzavřena, poté byl zprůjezdněn jeden pruh," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na minimálně 1,5 milionu korun. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří orlickoústečtí dopravní policisté," dodala Muzikantová.

Dopravní nehodu nahlásil v 10:03 hodin z havarovaného vozu systém eCall.

Státovka mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem je široká a přehledná, svádí však k vysokým rychlostem a předjíždění, přitom je velmi frekventovaná.

