Cestující, žena a muž, utrpěli lehká a středně těžká poranění. “Oba jsme transportovali do nemocnice v Ústí nad Orlicí,” doplnil mluvčí záchranné služby Aleš Malý.

Krátce po osmé hodině narazilo na silnici č.11 v Helvíkovicích auto do stromu. Dvě osoby jsou zraněné. Jde už o druhou nehodu na stejném úseku za tento týden. Obec jedná o novém radaru na měření rychlosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.