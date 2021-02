"Vozidlo hasiči vytáhli pomocí navijáku. Velitel zásahu nechal na místo poslat sypače na posypání kluzké vozovky," uvedla tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Ve zhruba stejnou dobu došlo k čelnímu střetu dvou vozidel v Jaroslavi. Dva zraněné transportovala posádka zdravotnické záchranné služby do nemocnice. K další nehodě došlo před šestou ráno v Jablonném nad Orlicí. Auto zde dostalo smyk a srazilo se s dalším, které náraz odmrštil do příkopu. "Řidič zůstal zaklíněn ve voze, ale naštěstí bez zranění. Silnice byla kyvadlově průjezdná a opět namrzlá. Velitel zásahu i tady povolal na místo sypače," uvedla mluvčí hasičů. Jak dodala, silnice budou ještě chvíli plné ledu a řidiči by proto měli být opatrní.