Červená Voda - Na lanovku ve skiareálu Buková hora spadl ve čtvrtek kolem tři čtvrtě na jednu strom. Na lanovce zůstalo uvězněno jednasedmdesát lyžařů. Všichni vyvázli bez zranění. Skiareál je mimo provoz.

"Pod tíhou sněhu se strom opřel do lana lanové dráhy a tím ji vyřadil z provozu. Okamžitě byly přivolány na pomoc složky policie, hasičů a horské služby, kteří se zapojili do evakuace lidí. Zaplaťpánbůh se nikomu nic nestalo. Lanová dráha je mimo provoz," shrnul provozovatel skiareálu Petr Toman.

Na místo okamžitě vyrazili hasiči, policie a záchranáři Horské služby, kteří zprávu o pádu stromu přijali přímo od svědků události. „Vyjel jsem na místo s potřebnou technikou, abych strom odřezal a lanovou dráhu tak uvolnil. Kmen ale zasáhl a strhl jedno z lan, naštěstí to, které jelo dolů a tím pádem na té straně necestovali žádní pasažéři,“ přiblížil zasahující člen Horské služby v Orlických horách Luděk Abrahám.

Na lanovce zůstalo uvězněno jednasedmdesát lyžařů, sedačky visely ve výšce mezi pěti až deseti metry. "Obsluha lanovky odřezala strom a pokusila se lano nahodit zpět, aby mohla v nouzovém provozu svést lidi do bezpečí. To se ale nepodařilo. Zahájena byla evakuace všech osob z lanovky. Na pomoc je povolán i vrtulník, který letí z Prahy. Hasiči se rozdělí na jednotlivé úseky a pomocí evakuačního trojúhelníku postupně budou z lanovky slaňovat všechny osoby do bezpečí," upřesnila krátce po události mluvčí hasičů Vendula Horáková. Na místě zasahovali hasiči z Pardubického i sousedního Olomouckého kraje.

Na místě byla tři družstva Horské služby, z Čenkovic, Jeseníků a Říček. "Momentálně probíhá evakuace pomocí lan, na kterých se jednotlivé osoby spouštějí dolů na zem," upřesnil během zásahu náčelník Horské služby Josef Hepnar. Jak rychle se podaří uvězněné lyžaře z lanovky sundat, se zpočátku nedalo přesně odhadnout. "Evakuace probíhá podle evakuačního plánu, všichni by měli být včas dole," dodal Josef Hepnar.

Podle mluvčí hasičů probíhla evakuace v klidu. "Na místě nevládla žádná panika. Jednalo se o moderní vyhřívanou lanovku a osoby byly v pořádku," dodala Vendula Horáková.

Ve čtvrt na čtyři hlásili hasiči prvních sedm zachráněných lyžařů. "Na místo právě přiletěl vrtulník," informovala Vendula Horáková. Na sjezdovce pomáhaly s evakuací celkem dva policejní vrtulníky. Jeden přiletěl z Prahy a druhý z Brna.

"Záchranáři vylezli na sloup a pomocí lanového setu se přiblížili k lyžařům na sedačce. Zde si vytvořili bod. Ustrojili vždy po jednom lyžaři do evakuačního trojúhelníku a spustili lyžaře postupně dolů. A takto to pokračovalo až do posledního lyžaře," popsala průběh evakuace mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Evakuace byla ve čtvrt na pět, po dvou a čtvrt hodinách úspěšně ukončena. Mezi uvězněnými na lanovce byly i děti. "Velitel zásahu vydal rozkaz k provedení ještě jedné kontroly celé lanovky, aby se ubezpečil, že skutečně na lanovce nikdo není," potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleše Malého se událost oběšla bez zranění.