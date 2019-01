Východní Čechy - Tragické dopravní nehody vyvolávají silné mrazení v zádech. Připomeňme aspoň dvě z posledních: Koncem října v Hradci Králové zemřeli po nárazu do stromu čtyři lidé, pondělní střet dvou automobilů u Dolního Přímu na Královéhradecku si vyžádal dvě oběti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Takové následky by měly být vážným varováním všem účastníkům silničního provozu, jak řidičům vozidel, tak i cyklistům a chodcům.



Přes tyto otřesné události z posledních dnů východočeští policisté proti loňskému roku zaznamenávají nižší dopravní nehodovost i méně usmrcených. „Letos v říjnu bylo podle předběžných údajů na silnicích východních Čech 1403 havárií, při nichž zemřelo sedm lidí. Je to o 138 nehod a o šest usmrcených osob méně než ve stejném měsíci loňského roku,“ řekla nám včera mluvčí východočeské policie Lenka Burýšková s tím, že pokles nehodovosti i tragických následků evidovali policisté i v předchozím období.



Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem a nedání přednosti v jízdě. Řadu nezodpovědných řidičů nenapraví ani přísný bodový systém, někteří dokonce usedají za volant, aniž by vlastnili řidičský průkaz. Patřil k nim i viník nedávné tragické dopravní nehody v Hradci Králové, která si vyžádala čtyři lidské životy.



Ředitel východočeské policejní správy Petr Přibyl a náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek na nedávné tiskové konferenci v Hradci Králové tvrdili, že nový zákon o polici, který začne platit od ledna příštího roku, by měl přinést i zvýšení kontrolní činnosti na silnicích. „Dopravní policisté budou nově vyšetřovat jen havárie, u kterých škoda přesáhne sto tisíc korun, dosud to je padesát tisíc. Díky tomu by se měl zvýšit počet policistů v ulicích a na silnicích,“ řekl Bílek.



„Přestože dopravní policisté budou ve zvýšené místě dohlížet na dodržování pravidel silničního provoz, nemohou být všude. Především každý řidič si musí sáhnou do svědomí a uvědomit si, že když nejede podle předpisů, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu,“ dodala mluvčí východočeské policie Lenka Burýšková.