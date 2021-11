Ne příliš dobré středeční ráno zažili majitelé domu v Sopotnici, když jim do domu narazil kamion.

Kamioňák v šoku, se svým vozidlem narazil po rádu do baráku | Foto: HZS PK

Oznámení o havárii, při které došlo k nárazu do rodinného domu v Sopotnici, přijala policie dnes v 7:12. Řidič nákladního vozidla zn. Volvo jedoucí ze směru od Libchav z dosud nezjištěných příčin přejel po průjezdu mírné pravotočivé zatáčky vlevo mimo komunikaci, kde najel na betonový obrubník, porazil svislou dopravní značku a následně narazil do rodinného domu. Policisté na místě dopravní nehody provedli s 63letým řidičem dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, která vyšla negativně. Řidič byl odvezen vozidlem zdravotnické záchranné služby do nemocnice na vyšetření. Technickou závadu řidič neuplatňoval.