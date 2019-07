Provoz na křižovatce v Zámrsku v pondělí večer zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta.

„Zraněného řidiče museli hasiči vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení, umístili ho do vakuových nosítek a předali do péče zdravotníkům. Na místo přiletěl vrtulník Letecké záchranné služby a řidiče transportoval do nemocnice,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že další osoba z havarovaného vozu utrpěla pravděpodobně jen šok.