K vážnému úrazu pětileté holčičky vyjížděli v sobotu kolem sedmé hodiny večer pardubičtí záchranáři. K nim se nakonec připojili i městští a státní policisté. K dívce, která vypadla z okna ve třetím patře bytovky v místí části Černá za Bory, je totiž nechtěl pustit její podnapilý otec.

Rodiče však dlouho nevěděli, že jim dítě z okna vypadlo. „Pád naštěstí viděla žena z protějšího domu. Ta okamžitě zavolala záchranku, vyběhla z bytu a na místě holčičku laicky resuscitovala,“ uvedla mluvčí pardubických policistů Markéta Janovská a dodala, že na místo neštěstí policii zavolala sama záchranka. Silně opilý otec dítěte totiž bránil lékařům v práci. „Asi to myslel v dobrém, ale jak se snažil všemožně pomáhat a brát nám ji dokonce z rukou, nesmírně nám záchranu dívenky ztěžoval. My jsme dítě potřebovali zaintubovat a převést do umělého spánku, bylo v kritickém stavu,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.