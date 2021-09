"Jednotka poskytla kyslíkovou terapii a do příjezdu zdravotnické záchranné služby zajistila zlomenou klíční kost,“ přibližuje zásah velitel stanice v Lanškrouně npor. Mgr. Jan Kalous. Po zajištění místa nehody se hasiči vydali k nehodě traktoru. Tam už základní ošetření zraněného řidiče provedly zbývající dva hasičské týmy.

Tři jednotky hasičů vyrážely ve středu pozdě odpoledne k převrácenému traktoru do Cotkytle. Po cestě ale byla jedna z jednotek odvolána k nehodě motocyklisty, která se stala v zatáčce z Lanškrouna na Mezilesí u "laudonu".

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.